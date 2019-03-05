Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин предложил создать новое учебное заведение в здании, где раньше располагался Университет города Переславля имени Айламазяна. Речь об этом шла на встрече Михаила Крупина с главой городского округа Валерием Астраханцевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате уполномоченного.

Http://site.u.pereslavl.ru/ Здание университета Переславля

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единственный в своем роде университет малого города был закрыт из-за долгов и отсутствия аккредитации. Здание в настоящее время время пустует. Оно принадлежит местным властям.

«В Переславле-Залесском была создана уникальная для малого города система образования — от детского сада до вуза. Закрытие университета заставляет молодежь уезжать из города. Будем обсуждать возможность возрождения учебного заведения. Возможен формат колледжа. На мой взгляд, здесь может быть два вектора. Первый — обучение программистов на базе государственного университета как опорного вуза. Второй — целевое обучение для фармацевтических предприятий, так как фармкластер в Ярославской области активно развивается. Для этого можно привлечь технический или медицинский университет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По словам Крупина, новый колледж может быть корпоративным, то есть обучать студентов для какого-либо предприятия или отрасли.

В качестве плюсов создания такого учебного заведения омбудсмен называет близость к Москве и наличие в Переславле большого количества молодежи — это один из самых «молодых» городов области.