Кронштадт, Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Боевые пловцы Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, дислоцированные в Кронштадте, совершили водолазные спуски с поверхности льда и потренировались в поражении живой силы противника из подводного стрелкового оружия.

Mil.ru Боевые пловцы Минобороны РФ

Как сообщили 5 марта в пресс-службе Западного военного округа, в необычных учениях приняли участие бойцы спецотряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) — всего более 20 боевых пловцов, на вооружении которых состоят 50 единиц специального подводного и двухсредного оружия.

На специально оборудованных участках в акватории Финского залива военнослужащие спускались на разные глубины с поверхности льда. В ходе учений был отработан выход водолазной группы из-подо льда и уничтожение условного противника с применением спецоружия. Кроме того, состоялся даже подводный рукопашный бой.

«Отряд ПДСС спустился под воду через специально прорубленное во льду отверстие, называемое «майна». Оно было подготовлено с самого начала образования льда на поверхности воды для осуществления быстрого погружения под воду», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Под водой боевые пловцы вели поиск условных диверсантов, подводных тайников и схронов в районе базирования кораблей Балтфлота. Затем состоялись стрельбы из пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС.