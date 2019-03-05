Нью-Дели, 5 марта, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что основными пунктами его предвыборной кампании являются проблемы безопасности и развития. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением лидер правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти» или БДП) выступил на митинге в Аметхи, штат Уттар-Прадеш.

Narendra Modi Нарендра Моди

В своем выступлении Нарендра Моди в очередной раз почтил память офицеров Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии, которые погибли в результате теракта в Кашмире. Премьер-министр также выступил с критикой действий лидеров оппозиции страны, обвинив их в попытках политизировать авиаудары индийских ВВС по террористическим базам в Балакоте, Пакистан. Нарендра Моди заявил: «Не следует ставить под сомнение храбрость индийских солдат». Премьер-министр также особо подчеркнул, что различные проекты развития стали ключевым аспектом правительства БДП за прошедшие пять лет.

Напомним, что 14 февраля смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии, следовавшему по шоссе Джамму — Сринагар, Кашмир. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF. 26 февраля ВВС Индии нанесли ответный авиаудар по тренировочной базе «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан, что привело к обострению ситуации на индийско-пакистанской границе. Отдельные оппозиционные деятели Индии усомнились в успешности проведенной операции и потребовали у правительства во главе с Нарендрой Моди доказательства.