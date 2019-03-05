Нью-Дели, 5 марта, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Глава индийской оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди 4 марта в своем аккаунте в социальной сети Twitter назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «хроническим лжецом». Он также выступил с заверением в том, что завод в городе Аметхи штата Уттар-Прадеш (Лакхнау), преобразованный в совместное российско-индийское оборонное предприятие по производству автоматов Калашникова АК-203, и раньше производил стрелковое вооружение.

Sidheeq Рахул Ганди

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», Рахул Ганди заявил, что «именно он основал завод в 2010 году, а не премьер-министр». Тем самым Рахул Ганди опроверг заявление Нарендры Моди, сделанное на открытии завода, о том, что предприятие не функционировало в нормальном режиме до конца 2013 года, когда активно велась агитационная кампания перед парламентскими выборами 2014 года.

Кроме того, лидер оппозиции опроверг обвинения премьер-министра в том, что ИНК не заботится о создании рабочих мест в своих избирательных округах.