Нью-Дели, 5 марта, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на конференции консервативных политических действий (CPAC), которая прошла в Мэриленде, пригороде Вашингтона, заявил, что Индия является страной высоких тарифов и взымает высокие таможенные пошлины с американских товаров. Он также указал на то, что США необходимо предпринять меры в ответ на индийский протекционизм.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Дональд Трамп привел в качестве примера индийские тарифы на импорт мотоциклов компании Harley-Davidson, которые теперь, благодаря усилиям администрации президента США, составляют 50% от стоимости товара вместо 100%. Однако, Дональд Трамп заявил, что такое снижение тарифных ограничений не является удовлетворительным из-за того, что США вообще не взымают каких-либо пошлин с аналогичной индийской продукции.

Кроме того, в качестве ответной меры Дональд Трамп предложил ввести «зеркальные» тарифы на индийские товары в 25% от общей стоимости. Он также отметил, что существующая в Америке политика открытости больше недопустима и не соответствует современным реалиям.