Рим, 5 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. НАТО призывает Италию и Испанию выделять больше средств на оборону, заявил журналистам во вторник, 5 марта, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает информагентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Вместе с тем Столтенберг заявил, что общий вклад этих стран в развитие альянса весьма высок.

Публикация ежегодного отчета НАТО о расходах стран-членов на безопасность намечена на 14 марта.

Ранее министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила, что подход к расчету этих расходов следует пересмотреть, включая в искомые 2% в том числе и те расходы, которые относятся к обороне косвенно.

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