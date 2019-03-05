Москва, 5 марта, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В Госдуме опасаются скрытой профанации в связи с принятием закона, запрещающего хостелы в многоквартирных домах, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

gery Хостел

Госдума во втором чтении приняла законопроект, призванный запретить хостелы в многоквартирных домах. Согласно поправкам, «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Однако в ходе дискуссии парламентарии увидели риски.

В первоначальной редакции предлагалось ввести запрет «на размещение в жилых помещениях гостиниц и иных средств размещения».

«В этом, казалось бы, чисто техническом вопросе содержится то, что принято называть «туризм на нарах». А именно предлагается, исключить из текста первого чтения слова «иных услуг размещения». Вот за этим термином кроется именно то, ради чего были мобилизованы все лоббистские усилия, вот эти пикеты марионеточные и прочее, и прочее, в том числе и давление со стороны министерств и ведомств. Повторяю еще раз, был первоначальный текст, и я абсолютно убежден, нужно сохранить в этом тексе слова «запрет на иные услуги размещения». В противном случае это будет пусть и скрытая, но профанация», — заявил в ходе обсуждения депутат Госдумы Николай Гончар («Единая Россия»).

Его позицию услышали в профильном комитете Госдумы по ЖКХ.

«То, о чем говорит Николай Николаевич, действительно может иметь место, но это нужно поправить понятие одно в туристическом законе, который мы пытались сделать. И более сотни депутатов вносили эту поправку от всех четырех фракций. Так что вот сейчас, завершив эту работу, мы все-таки скорректируем эту норму, потому что там есть возможность предоставлять и в жилых помещениях, и называется это проживанием, что абсолютно безграмотно», — сказала глава комитета Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Она подчеркнула, что «у нас жилое помещение предназначено для постоянного проживания, и в них не может быть никаких гостиничных услуг».