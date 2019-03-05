Калуга, 5 марта, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В Калужской области воспитанники Людиновской круглосуточной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья буквально задыхаются от зловонного запаха неочищенных канализационных стоков, которые местные власти сбрасывают на грунт. Об этом 5 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Александр Сидоренков.

Onf.ru Воспитанники Людиновской школы-интерната задыхаются от зловонного запаха канализационных стоков

По его словам, активисты ОНФ взяли на контроль проблему сброса на грунт канализационных стоков в городе Людиново. Ранее представители Народного фронта провели выездной рейд в Людинове, где зафиксировали, что из-за бесхозности неочищенные стоки пересекают жилой микрорайон и впадают в реку Неполодь.

Изучая проблему, общественники выяснили, что еще летом 2017 года по данному вопросу жители обратились в прокуратуру Людиновского района. В адрес главы администрации муниципального района было вынесено представление. Однако спустя полтора года чиновники не предприняли мер, и канализационные сбросы продолжаются по сей день.

«Выявленные нарушения, безусловно, могут причинить вред здоровью граждан, а также создать угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передающихся водным путем. Также страдает качество городской среды. Предстоит третий год реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в Людиново уже сделано немало в этом отношении. Однако, на деле имеют место столь неприглядные факты, как канализационные сбросы на грунт на улице Дзержинской, которые нивелируют все усилия, затрачиваемые на реализацию проекта городского благоустройства», — сказал Александр Сидоренков.

Общественники надеются, что обращение к региональным властям поможет наконец-то сдвинуть вопрос с мертвой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, неудовлетворительное состояние очистных сооружений калужского города Кондрово угрожает не только местной реке Шане, но и «жемчужине» Калужского края — реке Угре. В результате изношенности очистных сооружений в протекающую через город Кондрово реку Шаню сбрасываются плохо очищенные канализационные стоки. Очистным сооружениям города уже почти 50 лет, и они не модернизировались на протяжении длительного времени, однако это не может быть «смягчающим обстоятельством». Особенно для местных жителей, которые испытывают дискомфорт от неприятного запаха