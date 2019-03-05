Ереван, 5 марта, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Министр обороны Армении Давид Тоноян исключает возможность назначения генерального секретаря ОДКБ без согласия Армении. Об этом сообщает aysor.am.

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Комментируя недавнее заявление кандидата на этот пост со стороны Белоруссии Станислава Зася о том, что устав ОДКБ позволяет принять решение в ограниченном составе, Тоноян отметил, что это не так.

«Назначение генсека ОДКБ — это не какое-то оперативно-тактическое решение. Речь идет о назначении генсека военно-политического блока. Как можно решить этот вопрос без участия одного из членов», — сказал Тоноян.

Он заявил, что МИД Армении и секретариат ОДКБ проводят соответствующую работу.

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