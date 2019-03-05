Катманду, 5 марта, 2019, 21:54 — ИА Регнум. 4 марта президент оппозиционной партии Непальский конгресс ШерБахадурДеуба заявил представителям прессы, что правительство страны за последний год не смогло преуспеть ни в одном из своих проектов. Политик отметил, что оно было сосредоточено только на рекламных акциях и пропаганде.

Непал

По информации непальского новостного агентства «The Himalayan Times», оппозиционер также отметил, что представители правительства всячески пытаются ограничить свободу слова в стране. В то же время, он отметил, что партия Непальский конгресс эффективно справляется с ролью главной оппозиционной силы и препятствует попыткам властей ограничить свободу прессы, а также не дает ослабить принципы федерализма в стране.