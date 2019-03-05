Москва, 5 марта, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный на уточнение перечня регионов РФ с регулируемыми ценами на электричество, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В список таких регионов предлагается включить Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, а также Карелию, Северную Осетию, Туву и Чечню.

Так, перечень отдельных частей ценовых зон с особенностями функционирования оптового и розничного рынков, для которых правительство может установить особенности функционирования оптового и розничных рынков, будет определяться из этого списка национальных республик.

При этом правительство также запрещает расширять список этих регионов и включать в него новые территории.