Киев, 5 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 5 марта, разъяснила, почему заказывает сразу 60 млн бюллетеней на президентские выборы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ведомства, закупка товаров, работ и услуг осуществляется согласно требованиям закона Украины «О публичные закупки» от 25 декабря 2015 года.

«Иначе, как проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и при необходимости — на день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая быстротечность избирательного процесса», — говорится в заявлении ЦИК.

Комиссия заявила, что условия тендера предусматривают печать 30 028 913 бюллетеней (по данным ЦИК, ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (0,5%-й резерв согласно ст. 71 закона «О выборах президента Украины») + 742 (кратность, связанная с техническими нюансами печати на полиграфическом комбинате «Украина») на каждое голосование.

В завершение ЦИК отмечает, что любые претензии к данному тендеру — это «безосновательная и безграмотная манипуляция, направленная на оправдание неудовлетворительных результатов избирательной гонки».

Однако экспертов данные объяснения ЦИК не вполне удовлетворили.

В частности, политтехнолог Сергей Гайдай обращает внимание, что в первом туре бюллетень — это почти «метровая колбаса», во втором туре — маленькая бумажка, в 20 раз меньше (чем в первом туре).

«Это два разных полиграфических продукта, которые не имеет смысла считать вместе. Только если не в шт., а в тоннах бумаги», — объясняет специалист.

Также эксперт подчеркивает, что цифры тоже не сходятся. По состоянию на 28 февраля 2019 г. в Госреестре было 35 560 427 избирателей, поэтому 60 млн никак не хватит на 2 тура президентских выборов.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш, наоборот, считает, что бюллетеней будет напечатано больше, чем есть избирателей.

«Недавно глава ЦИК намекнула, что у нас 29 897 548 избирателей. Закон говорит, что изготавливается на 0,5% больше бюллетеней, чем избирателей, включенных в списки на каждом участке… 29 897 548 бюллетеней умножим на 0,5% и получим 149 488 дополнительных бюллетеней. Прибавим их к общему количеству избирателей и получим 30 047 036 необходимых бюллетеней на один тур. Эту цифру умножим на два тура (30 047 036×2 = 60 094 072) и увидим необходимое количество бюллетеней уже с 0,5 добавочными процентами. Еще раз. Нужно 60 094 072 бюллетеня, а заказано 60 359 600 штук. На 265 528 штук больше. Это надо объяснять», — заявила политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко также заявила, что одновременная печать 60 млн бюллетеней для первого и второго тура голосования закладывает возможность для фальсификации со стороны власти. Тимошенко убеждена, сегодня много сил направлено на фальсификацию выборов именно командой действующего президента.