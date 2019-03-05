Москва, 5 марта, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Правительство РФ требует, чтобы ведомства исходили из положения, что ВВП страны растёт, хотя на самом деле он падает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 5 марта экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал данные Росфинмониторинга, констатировавшего сокращение объёмов теневой экономики в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Вообще говоря, в условиях спада экономики теневой сектор обычно растёт, потому что люди прячутся от налогов, — сказал Хазин. — Кроме того, надо понимать, что теневая экономика бывает двух видов: бывает «чёрная», а бывает «серая». Первое — это нелегальная деятельность (наркотики, проституция, торговля оружием и прочее), а второе — легальная деятельность, но осуществляемая незаконными методами — например, неуплата налогов. Я убеждён, что ближайшие год-два доля «серой» экономики будет расти. Росфинмониторинг очень активно борется с теневой экономикой, и он должен изображать, что его работа завершилась успехом».

Поэтому, как предположил Хазин, Росфинмониторинг мог добиться локальных успехов.

«Но в условиях спада ВВП я не исключаю, что пусть в абсолютном выражении объём теневой экономики и падает, но в относительном он растёт, и это несовпадение может объясняться тем, что правительство требует [от тех или иных ведомств] исходить из положения, что ВВП растёт, хотя он на самом деле падает», — подытожил Хазин.

Напомним, что, по данным Росфинмониторинга, обнародованным РБК, объём теневой экономики в России снижается: в 2018 году он достиг около 20% ВВП страны по сравнению с 28% в 2015—2016 годах.