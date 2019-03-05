Москва, 5 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Поставки газа из России обеспечивают на данный момент около половины потребностей Европы в газе. Так что если допустить на будущее, что даже с учётом полунавязанных европейцам американских объёмов дорогого СПГ (сжиженного природного газа) доля России в будущих поставках будет чуть меньше, то всё равно из России дополнительно потребуются вскоре ещё от 50 до 70 млрд кубометров газа, не говоря уже о перспективах ещё больших объёмов в следующие 10 лет. Поэтому неизбежно всплывёт вопрос: транспортировать ли этот газ всё-таки через Украину или строить ещё две нитки «Северного потока — 3», заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд: Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По его мнению, перед этим выбором будет стоять и Газпром, и должны понимать этот важный нюанс и на украинской стороне в «Нафтогазе». Так что сохранить хотя бы символический пока транзит, но «для затравки» на будущее, они постараются. А если сами будут глупить, то их старшие европейские товарищи обосновать всё постараются украинской стороне в деталях: и будущие материальные выгоды, и необходимость соблюсти сейчас также политес «прикрытия», чтобы меньше было шума и давления США по вопросу запуска «Северного потока — 2». Немцы заинтересованы в этом плане пусть символический, но транзит через Украину сохранить.

«Но чтобы это стало реальным, «Нафтогаз» должен «наступить на горло собственной песне» и согласиться минимум на два условия. На понижение, по крайней мере, в 1,5 раза стоимости транзита российского газа через Украину. И на кардинальное сокращение сумм своих «штрафных претензий» к Газпрому как на предварительное условие собственно заключения договора после 2019 года.

Чтобы сохранить лицо «Нафтогаза», стороны могут договориться о том, что уменьшенные в разы «штрафные» деньги будут направлены на немедленную модернизацию вконец изношенной украинской системы газотранспортных магистралей, которая без этой профилактики и ремонта просто долго не протянет», — считает эксперт.

Это будет взаимовыгодно, и это можно будет объяснить украинцам: «Нафтогаз» сможет сказать, что «деньги наши, нам их заплатили, перемога», и что также Украина выиграет от сохранения транзита, пусть и более дешёвого, но зато с прицелом на будущее. Газпром же сможет через несколько лет совместно с фактическими европейскими потребителями газа окончательно решить, будут ли стороны строить «Северный поток — 3» или будут использовать украинские магистрали. Вероятно, частично будут — особенно при наличии политической воли, либо в случае прописанных заранее пунктов в соглашении уже с 2020 года.

«В любом случае для ведения переговоров по транзиту газа нужно дождаться смены президентской власти на Украине, что почти неминуемо произойдёт после 31 марта 2019 года. Иметь дело что с Зеленским, что с Тимошенко в плане политической воли и здравого смысла будет проще, чем с нынешней властью, которая совсем перестала дружить с рассудком и только стремится или отгородиться от всего российского, или выставлять односторонние претензии, что не способствует ходу никаких переговоров, ни в рамках Минских соглашений по Донбассу, ни нормальным переговорам по газу на основе взаимных экономических интересов всех сторон», — высказал своё мнение Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину возможно при соблюдении Киевом ряда условий, в том числе стабилизации политической обстановки.

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