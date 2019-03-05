Екатеринбург, 5 марта, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Екатеринбургские дети уже сейчас испытывают проблемы с переполненностью школ — в частности, уже «тяжело дышит» школа № 181. Об этом заявила участница инициативной группы родителей первоклассников Ольга Михайленко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф Школа

По словам Михайленко, школе ещё предстоит столкнуться 1 сентября 2019 года с увеличившимся количеством первоклассников, хотя уже сейчас она не справляется с нынешними «объемами»:

"Абсолютно катастрофическая ситуация. Школа спроектирована на приём 830 детей, хотя уже сейчас в ней учатся более 1 тысячи 600 детей, а должна будет справиться с 2 тысячами человек после 1 сентября 2019 года!» — возмущена родитель.

Помимо неудобств с недостатком вешалок, большими очередями в туалет и невозможностью обслужить всех детей в столовой, есть и действительно опасные вещи.

«В здании узкие коридоры. Случись пожар — дети могут не успеть выйти», — заявила Михайленко.

Родители не собираются ограничиваться заявлениями — планируется митинг, чтобы обратить внимание властей на нехватку школ.

Напомним, ежегодная запись детей в школы Екатеринбурга запомнилась разнообразными скандалами. Родители не могли записать своих детей через порталы, а сами школы оказались перезаполнены.