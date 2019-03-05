Салехард, 5 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. ПАО «НОВАТЭК» и концерн TOTAL подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» с закрытием сделки в первом квартале 2019 года. Проект реализуется в Ямало-Ненецком округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «НОВАТЭК».

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

"Мы успешно сотрудничаем с TOTAL на протяжении многих лет и создали хорошие рабочие отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Мы рады продолжать совместную работу по нашему новому проекту «Арктик СПГ-2», — отметил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

Напомним, проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в ЯНАО.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд кубометров природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд кубометров природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ-2» владеет лицензией на экспорт СПГ. Пуск первой линии проекта запланирован на 2023 год.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России, в 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа.