Ревда, Свердловская область, 5 марта, 2019, 14:03 — ИА Регнум. В свердловском городе Ревде КПРФ будет добиваться муниципального референдума о судьбе памятника Ленину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил глава обкома КПРФ и депутат областного Заксобрания Александр Ивачёв.

lexandr1925 Памятник Ленина. Ревда

«Партия КПРФ не признаёт итоги голосования относительно судьбы памятника В.И. Ленину в городе Ревде», — заявил главный свердловский коммунист.

Отметим, 4 марта общественная комиссия по проекту формирования комфортной среды подвела итоги рейтингового голосования, которое проходило с 21 по 28 февраля. В специальные ящики опустили 5604 бюллетеня, из которых действительными признали 4947. За вариант «Площадь и парк «Победы» с фонтаном» проголосовали 2792 человека. А пункт «Площадь и парк «Победы» с памятником В.И. Ленину» набрал 1178 голосов.

Таким образом, на площади Победы вместо памятника Ленину может появиться фонтан. Во всяком случае, именно к такому варианту склонилось большинство участников опроса.

Александр Ивачёв со своей стороны уверен, что 90% жителей Ревды поддержали бы вариант площади Победы и с фонтаном, и с памятником Ленину. Также он считает, что опрос был проведён «настолько нелегитимно и непрозрачно, что можно было даже и не мучиться с его проведением». Он заверил, что коммунисты не позволят снести памятник вождю мирового пролетариата. Кроме того, на этой неделе партия инициирует муниципальный референдум, на которой намерена вынести вопрос «Согласны ли вы с тем, что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И. Ленину и установлен фонтан?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ревды планируют реконструкцию площади Победы. Памятник Ленину планируют перенести и на его месте соорудить фонтан.

Местные активисты выступили против. 10 февраля в городе прошёл митинг против переноса памятника.