Астана, 5 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана планирует с 1 июля 2019 года на 30% повысить заработную плату медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу, заявил 5 марта глава минздрава Елжан Биртанов, сообщает 5 марта агентство «Казинформ».

Картина неизвестного художника 19 века Аллегория медицины

По его словам, министерство также повысит зарплату врачам по наиболее востребованным профессиям, в том числе врачам неотложной помощи, анестезиологам, реаниматологам, онкологам, психиатрам и другим категориям медицинского персонала.

Биртанов добавил, что для повышения доступности жилья до 2021 года планируется построить 595 объектов первичной медико-санитарной помощи, в том числе 577 — в сельской местности. Расходы в сфере первичной медико-санитарной помощи к 2022 году планируется увеличить в 2,3 раза, до 936 млрд тенге ($2,48 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству дополнительно выделить 120 млрд тенге ($318 млн) на развитие системы здравоохранения.