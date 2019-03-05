Иерусалим, 5 марта, 2019, 21:45 — ИА Регнум. 4 марта министр образования Израиля и глава партии «Новые правые» Нафтали Беннет выступил с критикой действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Комментарий министра связан с якобы возможным отказом от блокировки телефонов заключенных террористов. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Gaetano Virgallito

«Пора перестать бояться террористов, господин Нетаньяху, — заявил Беннет. — Террористы угрожают недовольством, если их незаконно пронесенные телефоны будут заблокированы, и что же, надо пасовать перед ними?» Кроме того, политик отметил, что и в ситуации с проверками безопасности на Храмовой горе глава израильского правительства проявил слабость. По мнению министра Беннета, «террористы захватили Храмовую гору» после того, как службы безопасности убрали принятые по всей стране магнитные рамки для досмотра.

Стоит отметить, что конфликт министра Беннета и премьера Нетаньяху продолжается уже некоторое время. Ранее Беннет заявлял о том, что Нетаньяху создаст палестинское государство в случае своего переизбрания.