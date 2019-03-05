Якутск, 5 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Планы потратить на здравоохранение Якутии 45,6 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета, не впечатлили представителя республики в Госдуме РФ Федота Тумусова («Справедливая Россия»). Он констатировал, понимания, на что будут тратиться эти деньги, нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Федот Тумусов

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«Чиновники напрасно думают, что на людей до сих пор действует магия больших цифр. Недостаточно сказать «на здравоохранение в Якутии направят 45,6 млрд рублей». Более того: эти слова вовсе не говорят ни о чём. Сколько таких миллиардов просвистело за последние годы мимо нас? Сколько обещаний потратить их с толком мы слышали? И что в итоге? Где практический результат?» — задаётся вопросами Федот Тумусов.

Депутат рассказал, что сначала прочитал про гигантские траты, а потом увидел своими глазами состояние больницы в Нерюнгри и пришёл к выводу: направленные за последние годы в здравоохранение республики миллиарды ничего не изменили.

«Важно научиться думать не о деньгах, а о людях, — считает Федот Тумусов. — Видеть за каждым миллиардом не строчку бюджета, а судьбы, на которые эти деньги смогут повлиять. И тем более важно поэтому рассказывать не о суммах, а о жизнях, которые они спасут. Пока нам предлагают разговор только и исключительно о финансировании, в котором нет места человеку, пользы от него не будет».

По мнению депутата, важно показывать конкретные перспективы и внедрять на выделяемые деньги новые, прорывные технологии.

«А где они в рассказе о 45 миллиардах? Деньги есть, а понимания, как и на что их потратят — нет. Не будут ли повторены прежние ошибки? Нужен взгляд в будущее, а не глаза, уткнувшиеся в смету. Сейчас, с развитием телемедицины, любой ФАП (который, впрочем, ещё нужно построить) может стать высокотехнологичной больницей, достаточно подключить человека к медицинскому роботу, который бы передавал сведения о здоровье врачу по интернету», — также отметил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он высказывал мнение, что намерение федерального центра помочь здравоохранению Якутии необходимо использовать в полной мере, но пока в республике намерены ограничиться только строительством новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов вместо аварийных.

«Я спросил у правительства Якутии, как будет развиваться медицина в республике — и в ответе зампреда Ольги Балабкиной не услышал ничего из того, что, на мой взгляд, совершенно необходимо. Не идёт речи о создании новых рабочих мест — то есть об увеличении числа медицинских работников. Нет в планах модернизации участковых поликлиник, больниц и ФАПов. Нет закупки нового оборудования. Нет практически ничего, кроме общих слов. Получается, что пока на федеральном уровне на медицину выделяются ресурсы, республика ждёт у моря погоды», — считает Федот Тумусов.