Симферополь, 5 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В Симферополе стартовали плановые работы по ямочному ремонту дорог. Об этом 5 марта сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Коновалов.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Улица Павленко

«На выходных мы устранили повреждения покрытия проезжей части литым асфальтом на улицах Гоголя, Киевская и проспекте Победы. Таким образом удалось ликвидировать ямы глубиной от пяти до семи сантиметров», — отметил специалист.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Улица Павленко

По его словам, бригады также приступили к межсезонному ремонту аварийно-опасных участков на улицах Карла Маркса, Менделеева, Архивном спуске и бульваре Франко. Также «частичный ремонт» завершился на Бородинском кольце.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Улица Толстого

«В планах — ликвидировать ямы литым асфальтом на 25 улицах крымской столицы общей площадью 3,8 квадратных километра. Межсезонный ремонт улично-дорожной сети горячим асфальтом охватит 19 улиц», — добавил Коновалов.

В администрации города подчеркнули, что проведение ямочного ремонта — это временная мера, направленная на устранение аварийно-опасных участков дорожного полотна. Работники МБУ «Город» проводят ямочный ремонт с учётом погодных условий: отфрезерованный участок просушивается, после заливается горячий битум и укладывается асфальтобетонная смесь.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Улица Толстого

Однако многие автолюбители в очередной раз не оценили качество работ дорожников.

«Зачем же так врать? Печки на объекте ремонта не было, а технологический срез после длительного контакта с осадками должен быть расширен в связи с возможным подрывом полотна по его периметру», — пишут в соцсетях горожане.

«При Гитлере немцы сделали дороги, они до сих пор в порядке, а здесь каждый год одно и то же. Отработанная годами система воровства денег при ремонте дорог», — отмечают жители Симферополя.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Бульвар Франко

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Симферополь. Бульвар Франко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ущерб, нанесённый подрядчиками капремонта дорог в Симферополе, который был завершён к концу прошлого года, подсчитают правоохранительные органы.

«В Симферополе около 70% дорог, которые начали ремонтировать в 2018 году, до сих пор не закончены. В 2019 году власти РК обещали направить муниципалитетам по 100 миллионов рублей на новый капитальный ремонт дорог», — отмечал руководитель региона.

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