Крымчане не оценили «временный» ямочный ремонт дорог
Симферополь, 5 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. В Симферополе стартовали плановые работы по ямочному ремонту дорог. Об этом 5 марта сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Коновалов.
«На выходных мы устранили повреждения покрытия проезжей части литым асфальтом на улицах Гоголя, Киевская и проспекте Победы. Таким образом удалось ликвидировать ямы глубиной от пяти до семи сантиметров», — отметил специалист.
По его словам, бригады также приступили к межсезонному ремонту аварийно-опасных участков на улицах Карла Маркса, Менделеева, Архивном спуске и бульваре Франко. Также «частичный ремонт» завершился на Бородинском кольце.
«В планах — ликвидировать ямы литым асфальтом на 25 улицах крымской столицы общей площадью 3,8 квадратных километра. Межсезонный ремонт улично-дорожной сети горячим асфальтом охватит 19 улиц», — добавил Коновалов.
В администрации города подчеркнули, что проведение ямочного ремонта — это временная мера, направленная на устранение аварийно-опасных участков дорожного полотна. Работники МБУ «Город» проводят ямочный ремонт с учётом погодных условий: отфрезерованный участок просушивается, после заливается горячий битум и укладывается асфальтобетонная смесь.
Однако многие автолюбители в очередной раз не оценили качество работ дорожников.
«Зачем же так врать? Печки на объекте ремонта не было, а технологический срез после длительного контакта с осадками должен быть расширен в связи с возможным подрывом полотна по его периметру», — пишут в соцсетях горожане.
«При Гитлере немцы сделали дороги, они до сих пор в порядке, а здесь каждый год одно и то же. Отработанная годами система воровства денег при ремонте дорог», — отмечают жители Симферополя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ущерб, нанесённый подрядчиками капремонта дорог в Симферополе, который был завершён к концу прошлого года, подсчитают правоохранительные органы.
«В Симферополе около 70% дорог, которые начали ремонтировать в 2018 году, до сих пор не закончены. В 2019 году власти РК обещали направить муниципалитетам по 100 миллионов рублей на новый капитальный ремонт дорог», — отмечал руководитель региона.
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