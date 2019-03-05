Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Тысячи людей пришли сегодня, 5 марта, на Университетскую набережную Санкт-Петербурга, чтобы проститься с членом президиума Российской академии наук, депутатом Государственной думы, лауреатом Нобелевской премии, почетным гражданином Санкт-Петербурга Жоресом Ивановичем Алферовым.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов на церемонии прощания с академиком Жоресом Алферовым

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, несмотря на сильный снегопад и морозную погоду, люди стали заранее собираться у здания Санкт-Петербургского научного центра РАН, которым руководил Алферов и где ему воздаются последние почести. Официально церемония прощания началась около 11 часов утра.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь к зданию РАН, где прощались с Жоресом Алферовым

К этому времени на Университетской набережной уже стояла очередь из нескольких сотен человек. Среди них было немало тех, кто лично был знаком с Алферовым, ведь в силу своей яркой гражданской позиции круг общения академика был необычайно велик и не ограничивался научной средой.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на Университетской набережной на прощание с Жоресом Алферовым

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на входе в научной центр РАН

В зале у гроба с телом академика был выставлен почетный караул, поскольку почетному гражданину Санкт-Петербурга при прощании воздаются воинские почести. Над гробом закреплена фотография Жореса Алферова, рядом находились жена и родственники покойного. Вокруг — множество венков и цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ордена и медали Жореса Алферова

Дарья Драй ИА REGNUM Оксана Дмитриева

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Одним из первых приехал на траурную церемонию Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, в рядах которой состоял Жорес Алферов, многие годы представляя партию и в составе Госдумы. Приехали на церемонию прощания временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и его заместители, глава Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты городского и федерального парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов и Вячеслав Макаров (слева) на прощании с Жоресом Алферовым

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Фортов

Дарья Драй ИА REGNUM Михаил Пиотровский

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Среди последних был и однопартиец Алферова, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, который на днях был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы на будущих выборах в Петербурге. Здесь же — депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, еще один потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Александр Беглов рассказал журналистам, что был знаком с Жоресом Алферовым более 30 лет, регулярно общался. «Самое замечательное в нём, чему мы и учимся, и будем учиться — это его смелость, его креативность, его научный подвиг и то, как он любил наш город», — сказал Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Он напомнил, какие огромные трудности пришлось преодолеть Алферову при создании своей научной школы в начале 1990-х годов, когда советские ученые массово эмигрировали на Запад. Но Алферов остался в России, хотя имел все возможности уехать, и сумел сохранить для страны многих своих коллег, которые стали востребованы в Физтехе. Жорес Алферов всегда отстаивал патриотические позиции и интересы Петербурга, в том числе работая законодателем в Госдуме.

«Ему можно было всегда позвонить, сказать — «Жорес Иванович, надо поддержать» — и он смело шел в бой. Иногда даже его коллеги не поддерживали, но он шел в бой», — сказал Беглов. Он также отметил удивительный талант лектора Алферова, которого с огромным интересом слушали и люди, далекие от физики и точных наук, энциклопедическую образованность Алферова. «С ним было всегда интересно. Петербург потерял большого ученого и гражданина», — добавил врио губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым в научном центре РАН

Проститься с Алферовым пришли ректоры практически всех петербургских вузов, среди которых был, например, Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского Политеха, профессором которого до конца своих дней оставался Жорес Алферов. Руководители вузов, научных учреждений несли в руках венки с траурными лентами, на которых были названия этих организация и имя человека, которому они отдавали дань памяти и уважения. Прощались с коллегой академики и членкоры РАН, в том числе глава РАН Александр Сергеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь во время прощания с Жоресом Алферовым в научном центре РАН

Приехали на церемонию прощания и деятели культуры, искусства, руководители музеев, театров, а также директора городских предприятий. Многие из них были лично знакомы с академиком Алферовым, который всегда занимал активную гражданскую позицию, деятельно участвовал в решении городских и общероссийских проблем.

Выступающие на траурной церемонии отмечали не только научные заслуги Жореса Алферова, но и то, что он всегда был отзывчивым человеком — всегда мог откликнуться на призыв о помощи не только в научном вопросе.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, основное количество пришедших на прощание с Алферовым составляли сотрудники научных, исследовательских и образовательных учреждений Санкт-Петербурга, профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты вузов города.

«Жорес Иванович был великим человеком. Но он много делал не только для мировой науки, для своей страны, но и для конкретных людей, причем не только в России, но и на Украине и в Белоруссии, — рассказал Евгений Мозговой, более 10 лет проработавший исполнительным директором Фонда поддержки образования и науки (Алферовского фонда), который помогает молодым ученым, студентам и аспирантам. — В число поддерживаемых им людей входили не только школьники, студенты, молодые ученые, но даже вдовы академиков, член-корреспондентов РАН. Он никого не обходил своим вниманием и был личностью с большой буквы».

Дарья Драй ИА REGNUM Родные и близкие Жореса Алферова

Один из пришедших на церемонию прощания с Жоресом Алферовым петербуржцев рассказал, что его дочь учится в академическом лицее «Физико-техническая школа» (ФТШ), который также основал академик. Девушка пришла сегодня вместе с отцом, чтобы положить цветы к гробу с телом нобелевского лауреата.

«Жорес Алферов был и остается великим ученым. Он основал университет, в котором учатся способные дети. Я надеюсь, что эта школа, а также Санкт-Петербургский Академический университет РАН, будут существовать и дальше, после его ухода. Вклад Алферова в науку и образование невозможно переоценить, он огромен… Если бы не было тех открытий, которые совершил Алферов, жизнь всех нас была бы менее цивилизованной», — сказал горожанин.

Дарья Драй ИА REGNUM Церемония прощания с академиком Жоресом Алферовым

Люди в очереди, дожидавшиеся своей очереди, чтобы проститься с Жоресом Алферовым, подчеркивали, что пришли выразить уважение не просто ученому, но человеку, которому было дело до всего, что происходит в его стране, его городе, что происходит с молодежью и пожилыми людьми в России. Петербуржцы отмечали жажду истины и справедливости, которая была так свойственна Алферову и которую он пронес через всю свою жизнь до последних дней. Именно это стремление к справедливости делало его истинно народным академиком.

«Как с родным человеком прощаемся…» — сквозь слезы произнесла стоявшая в очереди вместе с коллегами петербурженка, преподаватель университета ЛЭТИ, который в свое время окончил Жорес Алферов.

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Почетный гражданин Санкт-Петербурга Жорес Алферов умер 2 марта 2019 года на 89-м году жизни. Лауреат Нобелевской премии, он был одним из крупнейших ученых в области физики и техники полупроводников. Похоронят академика на Комаровском кладбище под Петербургом. Память Жореса Алферова будет увековечена в Северной столице.