Москва, 5 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Москве 5 марта жители воспротивились строительству стартового дома по программе реновации. Будущая стройплощадка расположена рядом с метро ВДНХ по адресу: улица Циндера, 7. Трансляцию ведёт канал «Рупор Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Проезду техники также мешают припаркованные автомобили. На кадрах видно скопление людей, ведущих споры, сотрудников полиции, а также эвакуатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сразу несколько строительных площадок превратились в места общественного напряжения. В них застройщики, пройдя формальные процедуры, встретили протест жителей. Из-за общественного резонанса остановлена стройка в районе Кунцево, граждане сопротивляются возведению дома в Раменках.