Москва, 7 марта, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Сказки на военные темы, используемые безответственными «экспертами», которые эксплуатируют патриотическую тему в российских СМИ, не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Какой вред наносит российскому обществу и политическому здравомыслию ее граждан нагнетание военных, космических и прочих мифов, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Не где-нибудь, а в эфире федерального государственного телеканала прозвучал тезис о том, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут серьезной угрозой для центров принятия решений в США и веским ответом на возможное развертывание американских баллистических ракет средней дальности в Европе. Безответственные пропагандисты создали таким образом информационную кашу по мотивам послания президента РФ Владимира Путина, и разобраться с этой мешаниной обычному телезрителю довольно сложно.

Приступ «ура-патриотизма» на пустом месте она вызвать может, но не может отменить того факта, что дальность полета «Циркона» составляет около 1000 км, а организовать постоянное дежурство российских подлодок в условиях нынешней американской противолодочной обороны вряд ли удастся и на вдвое большей дистанции. Сами же носители ракет «Циркон», подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», только строятся. Причем с большим отставанием от графика. Последняя деталь, превращающая рассуждения телеэкспертов в нелепицу, состоит в том, что основной целью для ракеты «Циркон» предполагается враждебный корабль, на который в здравом уме вряд ли заберется хоть один американский «центр принятия решений». Скорее всего, по мысли тех, кто режиссирует такого рода «военный патриотизм» на российском ТВ, отвлечение телезрителей от насущных социальных проблем стоит создания нездоровой атмосферы в употребляющем эдакую халву обществе.

Отметим, что уже после выхода на ИА REGNUM статьи, посвященной данному вопросу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дезавуировал нашумевший сюжет и посоветовал за разъяснениями по поводу возможных целей российских гиперзвуковых ракет «Циркон» обратиться к руководству телеканала ВГТРК. Песков подчеркнул, что сам глава государства, говоря о возможном зеркальном ответе на возникшую угрозу РФ, «не назвал ни одного географического пункта в этой связи».

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