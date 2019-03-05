Киев, 5 марта, 2019, 12:57 — ИА Регнум. У жителей Украины на руках в настоящий момент находится 6 млн стволов и «миллионы патронов». Об этом заявил в интервью изданию «Гордон», опубликованному сегодня, 5 марта, экс-вице-премьер-министр Украины и кандидат в президенты страны Роман Бессмертный.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Когда был первый Майдан, на руках у людей было примерно 800 тыс. стволов. Когда был второй Майдан — 1,2 млн. Сейчас уже 6 млн стволов. Поэтому я твержу нашей властной элите: опомнитесь, 6 млн стволов у людей на руках, миллионы патронов — это очень и очень много», — подчеркнул в интервью политик.

В этом контексте Бессмертный согласился с утверждением, что, если новоизбранный президент Украины в течение первых месяцев не покажет принципиально других результатов, «никто с ним нянчиться не будет — снесут».

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2017 года народный депутат от «Народного фронта», советник главы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что, согласно официальным данным ведомства, на руках у украинцев находится 900 тыс. единиц оружия.

В середине февраля эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эфире «Обоз-ТВ» заявил, что на Украине есть от 2 до 5 млн единиц нелегальных стволов.

В январе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «на руках» сейчас находятся от 3 до 5 млн нелегальных стволов, добавив, что такое количество оружия изъять в принципе невозможно. По мнению главы ведомства, это оружие следует легализовать, исключая из списка легальных вооружений гранатометы, мины и взрывчатку.

«С моей точки зрения, необходимо провести легализацию оружия… с обязательной гильзотекой, с психиатрической нарко‑ и алкоэкспертизой, дальше, это возможно», — сказал Луценко.

Отметим, что сейчас на Украине идет президентская избирательная кампания и сразу несколько кандидатов заявили о необходимости легализации огнестрельного оружия.

Очередные президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.