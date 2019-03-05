Москва, 5 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Современная школа потеряла рычаги управления родителями и детьми, считает советский и российский психолог, кандидат психологических наук Сергей Ениколопов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя участившиеся случаи агрессии среди школьников, оптимизация московских школ привела к тому, что за детьми стало труднее следить. Сейчас у школ отсутствуют действенные инструменты предотвращения детской агрессии.

Драка между тремя беспризорниками. СССР. 1922 год

«Ситуация с агрессией предсказуема, так как происходит расслоение в обществе, социологические исследования показывают, что «все ненавидят всех». Даже дети, родители которых принадлежат к одному кругу, между собой не ладят. А более обеспеченные ненавидят менее обеспеченных», — пояснил психолог.

Сергей Ениколопов отметил, что школы стали излишне забюрократизированы, учителя вынуждены тратить массу времени на заполнение всевозможной документации, а чтобы заработать деньги, педагогам зачастую приходится работать на полставки. Кроме того, уменьшилось количество психологов в школах и происходит автоматизация всех процессов, в частности, потерян такой инструмент социализации, как двор.

«В Москве и других крупных городах их почти нет. А там дети социализировались вертикально, во дворе люди из разных возрастных групп. Сейчас знают в основном только свою параллель», — уточнил психолог.

Комментируя продолжающуюся автоматизацию учебных процессов в столице, в том числе внедрение проекта «Московская электронная школа», Сергей Ениколопов отметил, что любые новые технологии требуют отдельного исследования.

«Пока я не видел никаких исследований ни про пользу, ни про вред. Нужно постоянно осуществлять мониторинг ситуации, что даёт такая электронная школа. Безусловно, даёт и много хорошего. Но как это сказывается на зрении, развитии мелкой моторики, умении писать?» — отметил он.

Эксперт привёл в пример достижения современных гаджетов: любой компьютер «подсказывает» правильное написание слов, и ученики уже не задумываются, совершили они ошибку или нет.

«Это ускоряет темп написания, но может оказывать негативное влияние на тривиальную память. Длинные тексты дети уже, как правило, не воспринимают», — добавил психолог.

Он также отметил необходимость создания специальной психологической службы для учителей, так как сейчас психологическую грамотность педагогов нельзя назвать высокой. В таком случае можно было бы предотвратить многие проблемы, возникающие в школе.

«Должна быть создана хорошая квалифицированная служба помощи именно этим людям. Учитель сам прекрасно знает свой класс и может воздействовать на учеников», — заключил психолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве первого марта госпитализировали в больницу после школьной драки учащегося четвёртого класса. Ранее в одном из образовательных учреждений столицы также произошла массовая драка, в которой приняли участие ученицы третьих классов. Некоторым девочкам потребовалась помощь медиков.