Москва, 5 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Рассуждать на тему санкций, которые своим росчерком пера продлил на 2019 год президент США Дональд Трамп в отношении Крыма, практически бессмысленно. Эти санкции существуют уже пять лет, и нового в них чего-то нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыльные пузыри

«Более того, Россия совместно с Ираном, Китаем и КНДР уже давно считается национальной угрозой для США, и поэтому вполне ожидаемо то, что случилось. Надо отметить тот факт, что сам по себе президент США отчасти набрал дистанцию от инициации новых санкций в отношении нашей страны и передал пальму первенства на этом направлении американским парламентариям, а те пока новых санкций в отношении России не придумали. Да, пакет так называемых новых санкций в отношении нашей страны уже вроде и внесён в Конгресс США на рассмотрение, но это только проект, его надо ещё принять и за него проголосовать. Так что ничего страшного вроде и не случилось», — пояснил эксперт.

Надо признать, что в целом российские и физические и юридические лица, так или иначе аффилированные к Крыму, уже практически приспособились к этим санкциям. Более того, уже не раз звучало от руководителей России и первых лиц, что санкции — это деструктивный метод ведения политической дискуссии, но санкции тем не менее существуют, и будут существовать.

«Отдельного внимания заслуживает процесс снятия этих самых санкций, снять их не так просто, там в США целая процедура, чтобы их ввести, и не менее сложная процедура, чтобы их снять. Причём ввести намного проще, чем снять, поэтому проще, и намного проще, их просто продолжать и продлевать. Вот именно этим и заняты в США», — считает Блинов.

Самым интересным моментом во всех этих санкциях является такой аспект, как именно новые санкции, которые по причине невозможности именно сейчас и сегодня проголосовать за или против этого нового пакета документов, висят дамокловым мечом над гражданами РФ и всей страной.

«Вот именно новые санкции и представляют существенную угрозу, так как они сформированы по принципу санкций, наложенных на Исламскую Республику Иран, но в отношении этого пакета документов существует процедура принятия, и пока они повисли в воздухе. Но если этот воздух кончится, и папка с этими санкциями пойдёт по коридорам Вашингтона, то вот тогда, возможно, и будет смысл реально понервничать и призадуматься. Правда, до этого руки у американских парламентариев пока не дошли. Так что повода для беспокойства нет», — высказал своё мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине.

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