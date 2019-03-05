Москва, 5 марта, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Возможное расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанесёт серьёзный урон уровню международной безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 марта заявил председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Если этот договор является основой для мирового порядка и безопасности, то, разумеется, необходимо понимать, что отказ от него — шаг назад», — заявил Фико.

По его словам, тема ДРСМД в Италии и в Европе в целом вызывает серьёзную обеспокоенность.

«И моя страна, и Евросоюз, безусловно, должны внести свой вклад для того, чтобы общие проблемы достижения мира были всё время в поле нашего зрения. Договор РСМД, отказ от него — это шаг назад, не тот путь, по которому мы должны идти», — подчеркнул он.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД Москвой 4 марта. Ранее президент США Дональд Трамп также анонсировал выход из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении его параметров.