Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Устанавливать минимальные розничные цены на пиво нецелесообразно, доля нелегальной продукции в этом сегменте невысока, а если минимальная цена будет слишком высокой, то часть рынка займут заменители пива, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 5 марта, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Пиво

Ранее газета «Известия» сообщила, что союз предложил Министерству финансов установить минимальную розничную цену на пиво в размере 35 рублей за 0,5 литра. В союзе считают, что это поднимет качество продукции — слишком низкая цена свидетельствует о сомнительном качестве. В Минфине сообщили о готовности поддержать предложение, но отметили, что необходимо провести детальные расчеты.

«Установление минимальных розничных цен на слабоалкогольную продукцию кажется мне нецелесообразным. Когда вводили минимальные цены на крепкий алкоголь, в этом был смысл. Основной объем нелегальной продукции — именно в этом сегменте, потому, что такую «водку» легче всего произвести, и потому, что в этом сегменте самые высокие акцизы.

Но со слабоалкогольной продукцией ситуация иная. В 2016 году была введена минимальная цена для игристых и шампанских вин. Это привело лишь к падению продаж, потому что цена в 164 рубля оказалась неподъемной для многих потребителей. Вина были заменены «винными газированными напитками», их доля выросла в разы. Кто в результате выиграл, непонятно.

С пивом в случае установления минимальных цен произойдет то же самое. Доля нелегальной продукции в этом сегменте незначительна. Многое будет зависеть от того, какой именно будет цена. Если это будет 35 рублей, то смысл такой меры неясен, пиво и сейчас крайне редко продается дешевле. Но если цена будет выше, то вырастет доля «пивных напитков». И кому от этого станет лучше, непонятно», — отметил Максим Черниговский.