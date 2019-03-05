В Ярославле не могут освоить «плату» мэрии Москвы за ввоз столичного мусора
Ярославль, 5 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Ярославский полигон «Скоково» пока не смог закупить установку по очистке фильтрата на средства транша от правительства Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, столичное правительство выделило 500 млн рублей в качестве своего рода компенсации за ввоз мусора из Москвы на полигон в 2018 году. Представители общественности и экологи настаивали на том, что главную угрозу от полигона, где складировался привозной мусор, представляет фильтрат — жидкость, образующаяся при гниении отходов.
Как утверждали общественники, он попадает в реку Нору и затем в Волгу выше водозабора. 81,1 млн рублей из «московских» денег предполагался именно на покупку станции очистки фильтрата. В ноябре 2018 года был объявлен аукцион, но его результаты были отменены после жалобы в УФАС. Новый аукцион до сих пор не объявлен.
«Осуществляется корректировка технического задания на проведение процедуры по закупке станции очистки фильтрата полигона. Предполагаемый срок объявления указанной закупки — месяц апрель. Изменение технического задания производится в соответствии с замечаниями федеральной антимонопольной службы», — говорит директор департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области Дмитрий Пеньков.
При этом «Скоково» (компания принадлежит правительству Ярославской области) успешно закупило на московские деньги новую технику для уплотнения отходов, проложило дороги по полигону и поставило вокруг него забор с колючей проволокой. Ни забор, ни бульдозеры никак не влияет на экологию и здоровье людей. Единственное мероприятие, которое реально должно улучшить экологическую безопасность полигона, не выполнено.