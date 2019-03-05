Ярославль, 5 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Ярославский полигон «Скоково» пока не смог закупить установку по очистке фильтрата на средства транша от правительства Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Канава с фильтратом на «Скоково»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столичное правительство выделило 500 млн рублей в качестве своего рода компенсации за ввоз мусора из Москвы на полигон в 2018 году. Представители общественности и экологи настаивали на том, что главную угрозу от полигона, где складировался привозной мусор, представляет фильтрат — жидкость, образующаяся при гниении отходов.

Как утверждали общественники, он попадает в реку Нору и затем в Волгу выше водозабора. 81,1 млн рублей из «московских» денег предполагался именно на покупку станции очистки фильтрата. В ноябре 2018 года был объявлен аукцион, но его результаты были отменены после жалобы в УФАС. Новый аукцион до сих пор не объявлен.

«Осуществляется корректировка технического задания на проведение процедуры по закупке станции очистки фильтрата полигона. Предполагаемый срок объявления указанной закупки — месяц апрель. Изменение технического задания производится в соответствии с замечаниями федеральной антимонопольной службы», — говорит директор департамента охраны окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области Дмитрий Пеньков.

При этом «Скоково» (компания принадлежит правительству Ярославской области) успешно закупило на московские деньги новую технику для уплотнения отходов, проложило дороги по полигону и поставило вокруг него забор с колючей проволокой. Ни забор, ни бульдозеры никак не влияет на экологию и здоровье людей. Единственное мероприятие, которое реально должно улучшить экологическую безопасность полигона, не выполнено.