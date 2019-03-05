Тело как мясо показала в Москве выставка британских художников
Москва, 5 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Москве в музее имени Пушкина открылась выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Британская галерея «Тейт» впервые предоставила музею 80 полотен 10 художников английской школы. Термин «Лондонская школа» придумал Р.Б. Китай в 1976 году, когда организовывал выставку «Человеческая глина». На ней он объединил и представил миру художников нового поколения, пишущих фигуративную живопись, которая ставилась в противовес скучному надоевшему абстракционизму. Основными мастерами стали шестеро мастеров — Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Р.Б. Китай, Леон Коссоф, Люсьен Фрейд и Майкл Эндрюс. Ещё четверо художников — Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим и Паула Рег — представлены на выставке в связи с похожими биографиями.
Большое влияние на работы художников оказала Вторая мировая война, когда привычная жизнь утратила реальность, а реальным казалось только тело и чувственное восприятие.
«Мясо — вот подлинная сущность человеческого естества, срывая с него маску цивилизованной благопристойности», — говорится в описании к одной из картин, «Обнажённой» Бомберга, в книге, подготовленной к выставке.
Художник предлагает увидеть вместо человека бесформенное тело и кусок мяса.
В другой работе Фрэнсис Бэкон показал атеистический взгляд на распятие как на кровавую бойню.
Выставка продлится в музее имени Пушкина до 19 мая.
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