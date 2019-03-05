Москва, 5 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Москве в музее имени Пушкина открылась выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей имени Пушкина в Москве

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа»

Британская галерея «Тейт» впервые предоставила музею 80 полотен 10 художников английской школы. Термин «Лондонская школа» придумал Р.Б. Китай в 1976 году, когда организовывал выставку «Человеческая глина». На ней он объединил и представил миру художников нового поколения, пишущих фигуративную живопись, которая ставилась в противовес скучному надоевшему абстракционизму. Основными мастерами стали шестеро мастеров — Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Р.Б. Китай, Леон Коссоф, Люсьен Фрейд и Майкл Эндрюс. Ещё четверо художников — Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим и Паула Рег — представлены на выставке в связи с похожими биографиями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Френсис Бэкон. Этюд к портрету на раскладной кровати. ок 1963. Фрагмент Иллюстрации каталога Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Френсис Бэкон. Три этюда к фигурам у подножия распятия. ок 1944. Фрагмент триптиха. Иллюстрации каталога Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детально рассматривая картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фоторафия на фоне триптиха

Большое влияние на работы художников оказала Вторая мировая война, когда привычная жизнь утратила реальность, а реальным казалось только тело и чувственное восприятие.

«Мясо — вот подлинная сущность человеческого естества, срывая с него маску цивилизованной благопристойности», — говорится в описании к одной из картин, «Обнажённой» Бомберга, в книге, подготовленной к выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография фрагмента картины Майкл Андрюс. Мы с Мелани плаваем. 1978

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масса

Художник предлагает увидеть вместо человека бесформенное тело и кусок мяса.

В другой работе Фрэнсис Бэкон показал атеистический взгляд на распятие как на кровавую бойню.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей имени Пушкина

Выставка продлится в музее имени Пушкина до 19 мая.

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