Москва, 5 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. В Москве в музее имени Пушкина открылась выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей имени Пушкина в Москве
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На выставке «Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа»

Британская галерея «Тейт» впервые предоставила музею 80 полотен 10 художников английской школы. Термин «Лондонская школа» придумал Р.Б. Китай в 1976 году, когда организовывал выставку «Человеческая глина». На ней он объединил и представил миру художников нового поколения, пишущих фигуративную живопись, которая ставилась в противовес скучному надоевшему абстракционизму. Основными мастерами стали шестеро мастеров — Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон, Р.Б. Китай, Леон Коссоф, Люсьен Фрейд и Майкл Эндрюс. Ещё четверо художников — Юэн Аглоу, Дэвид Бомберг, Уильям Колдстрим и Паула Рег — представлены на выставке в связи с похожими биографиями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Френсис Бэкон. Этюд к портрету на раскладной кровати. ок 1963. Фрагмент Иллюстрации каталога Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Френсис Бэкон. Три этюда к фигурам у подножия распятия. ок 1944. Фрагмент триптиха. Иллюстрации каталога Френсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Детально рассматривая картины
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фоторафия на фоне триптиха

Большое влияние на работы художников оказала Вторая мировая война, когда привычная жизнь утратила реальность, а реальным казалось только тело и чувственное восприятие.

«Мясо — вот подлинная сущность человеческого естества, срывая с него маску цивилизованной благопристойности», — говорится в описании к одной из картин, «Обнажённой» Бомберга, в книге, подготовленной к выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фотография фрагмента картины Майкл Андрюс. Мы с Мелани плаваем. 1978
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители выставки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фрагмент работы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масса

Художник предлагает увидеть вместо человека бесформенное тело и кусок мяса.

В другой работе Фрэнсис Бэкон показал атеистический взгляд на распятие как на кровавую бойню.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У картины
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители выставки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музей имени Пушкина

Выставка продлится в музее имени Пушкина до 19 мая.

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