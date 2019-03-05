Калуга, 5 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов вручил калужанину Алексею Романову благодарственное письмо за своевременно принятые меры на месте дорожно-транспортного происшествия, благодаря которым удалось спасти десятки жизней.

40.мвд.рф Калужанину Алексею Романову вручили благодарственное письмо за спасение пассажиров автобуса

Как сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, водитель Романов один из первых бросился на помощь пострадавшим в страшной аварии, произошедшей в начале февраля на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма у поворота на деревню Извеково Бабынинского района. Автобус MAN следовал из населенного пункта Ярцево Смоленской области в Калугу, в салоне транспортного средства находились 47 пассажиров, 31 из которых — несовершеннолетний. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

По словам самого водителя Алексея Романова, у него не было времени на раздумья, счет шёл буквально на минуты. Он эвакуировал пострадавших в ближайшее к месту ДТП медицинское учреждение калужского города Юхнова.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 3 февраля. В автобусе находились участники детского творческого коллектива из Смоленской области, направлявшиеся на конкурс в Калугу — 16 взрослых и 31 ребенок школьного возраста. 24 человека пострадали, семеро погибли — в том числе трое детей и четверых взрослых.