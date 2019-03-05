Нижний Новгород, 5 марта, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Одной из самых обсуждаемых тем в нижегородских пабликах стала история одного человека, который 19 лет живёт на улице. Бывший плотник, бывший художник 51-летний Владимир лишился не только пальцев на ногах, но и квартиры, потому вынужден скитаться. Жители Нижнего Новгорода просят администрацию обратить внимание «не только на сугробы и сосульки, но и на людей, нуждающихся в помощи», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из vk.com группы Кстати...( Новости Нижнего Новгорода) Живёт на улице человек

Историю Владимира в соцсетях рассказала жительница Нижнего Новгорода Марина Г.:

«19 лет на улице живёт человек. Нет фаланг пальцев на ногах. Спит на трубах. Зовут его Владимир. В прошлом, пока он находился в местах отдалённых, его выписали из квартиры и лишили жилья. Работал плотником. Художник. Очень общительный. Хотелось бы, что б администрация обращала внимание не только на сугробы и сосульки, но и на людей, нуждающихся в помощи. Автозавод. Ул Газовская. Около садика 77».

Марина также рассказала, что у мужчины нет никаких документов, даже паспорт потерял во время скитаний, а пенсию ему не платят, так как по возрасту ещё не положено, и работать не может, так как инвалид, которому трудно передвигаться: «А инвалидность надо еще получить».

Эта история вызвала отклик в сердцах нижегородцев и бурную дискуссию в соцсетях:

«При жизни М. Горького была организована ночлежка для таких бездомных, чайная «Столбы», где бесплатно поили чаем, с куском хлеба. Это было в Скобе, на Маяковке», «Неужели государство не может помочь таким людям? Видно, что не алкаш. Если сидел, что теперь, можно просто выбросить человека на улицу?», «Если он сам желает исправить свое положение, я готов помочь. Только правильно написано ранее, 19 лет так жить… видимо, устраивает. Завтра доеду, посмотрю, пообщаюсь…», «Очень жаль человека. Каким бы он ни был и как он попал на улицу, не нам судить, в первую очередь он человек. Надеюсь, на него обратит внимание администрация района».

Звучали предложение переселить мужчину в монастырь, ночлежку или социальный центр. Нижегородцы высказали желание помочь продуктами, одеждой, нашёлся доброволец, готовый оплатить жильё:

«Вот в деревнях полно заброшек стоит, или продают их за копейки, около 50 т. Давайте скинемся, купим ему домик в деревне, маленький, но свой, мужик — руки есть, сделает, кур, поросят, летом посадит всего, глядишь и наладится у человека жизнь…», «Я могу помочь ему с жильем».

Вчера, 4 марта, Владимиру прямо к трубам, возле которых он живёт, нижегородцы привезли тёплые вещи, продукты питания.

Горожанка Лия, живущая рядом с местом жительства мужчины, написала, что её супруг нашёл 4 марта мужчину на том же месте, тот «спал, закутавшись»: «Снег ещё шёл, разглядел не сразу его. Принёс ему покушать. Он сказал, что хотел бы, что бы ему хоть какой-нибудь сарайчик нашли. Был он в монастырях, но там ему не нравилось, заставляли работать, а ему тяжело, он инвалид».