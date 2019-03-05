Липецк, 5 марта, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Липецкой области в уголовном деле о мошенничестве руководства ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве жилых домов в рамках расследования выявлен еще один эпизод мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Стройка

По данным следствия, бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких с июля 2013 года по октябрь 2016 года заключил с индивидуальной предпринимательницей Олесей Захаровой фиктивные договоры на оказание риелторских услуг на сумму почти 130 млн рублей. Захарова якобы приняла на себя обязательства по поиску покупателей недвижимости в трех жилых домах в ЖК «Европейский», а средства подозреваемые планировали вывести из оборота ОАО.

На основании фиктивных документов предпринимательница получила только часть от общей суммы. Следствие считает, что планам злоумышленников помешал тот факт, что в январе 2019 года компанию признали банкротом.

Действия фигурантов следствием квалифицированы по статье «Покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере», в отношении новой фигурантки дела решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Тонких уже находится под домашним арестом, а председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш», депутат Михаил Захаров объявлен в международный розыск и арестован заочно. Следствие полагает, что из-за действия злоумышленников четыре многоэтажки, сдать которые должны были в 2017—2018 годах, так и не были достроены. Потерпевшими признаны более 1,7 тыс. дольщиков, у которых похитили более 70 млн рублей. Имущество ОАО «Эксстроймаш» общей стоимостью почти 200 миллионов рублей арестовано.