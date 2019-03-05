Екатеринбург, 5 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. «Школьный коллапс» с записью в первые классы екатеринбургских школ только наберёт обороты к 2020 году. Об этом сообщила участник инициативной группы родителей первоклассников Ольга Михайленко на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«К 2020 году мы ожидаем, что количество квартир в микрорайонах Академическом и Краснолесье составит 45 тысяч. В каждой квартире — семья из трех человек. На тысячу человек приходится 200 школьников в микрорайоне. Получается, что на 2020 год мы ожидаем 27 тысяч школьников», — заявила Михайленко.

Родитель подчеркнула, что проблемы 2019 года — это «только цветочки».

Собравшихся попытался успокоить замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

«Нужно потерпеть в течение полутора лет до решения — пускай паллиативного — но решения проблемы! Радикально при тех темпах застройки Академического эту проблему нужно решать, только привлекая дополнительные средства финансирования сообща с Федерацией», — считает чиновник.

В частности, в Академическом построят пристрой к школе №181, в целом же за 2019−2021 годы город обеспечат почти 13 тысячами дополнительных школьных мест.

Напомним, в этом году запись в первые классы стала особенно скандальной. Школы столкнулись с нехваткой мест для будущих учеников: в одном из учреждений будет 21 первый класс, от «А» до «Х».