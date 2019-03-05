15 процентов младших школьников Ярославля перестали организованно питаться
Ярославль, 5 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославле отмена 50-процентной льготы из областного бюджета на завтраки для учеников 1−4-х классов привела к отказу ряда родителей от организованного питания. Информация об этом прозвучала на заседании рабочей группы комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля, рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгения Овод.
«Информация прозвучала тревожная. Как рассказали представители социального питания, если раньше питалось 90% школьников, то после 1 марта 75%», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.
Депутаты предложили провести анкетирование среди детей и их родителей, в котором будут поставлены вопросы по удовлетворенности школьным питанием. Опрос проведет городской Институт развития стратегических инициатив.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 марта льгота осталась только для малоимущих семей, однако собрать справки и подтвердить право пока смогли немногие.
Поставщик питания пытался ввести альтернативное меню, которое бы было востребовано детьми, но власти запретили это делать.