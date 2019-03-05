Ярославль, 5 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославле отмена 50-процентной льготы из областного бюджета на завтраки для учеников 1−4-х классов привела к отказу ряда родителей от организованного питания. Информация об этом прозвучала на заседании рабочей группы комиссии по соцполитике муниципалитета Ярославля, рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Евгения Овод.

City-yaroslavl.ru Заседание рабочей группы в муниципалитете Ярославля

«Информация прозвучала тревожная. Как рассказали представители социального питания, если раньше питалось 90% школьников, то после 1 марта 75%», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Депутаты предложили провести анкетирование среди детей и их родителей, в котором будут поставлены вопросы по удовлетворенности школьным питанием. Опрос проведет городской Институт развития стратегических инициатив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 марта льгота осталась только для малоимущих семей, однако собрать справки и подтвердить право пока смогли немногие.

Поставщик питания пытался ввести альтернативное меню, которое бы было востребовано детьми, но власти запретили это делать.