Москва, 5 марта, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Качество информации, собираемой Росстатом, снизилось и так не восстановилось, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 5 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал в России в 2018 году вырос на 4,3%.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Эти показатели вызывают недоверие, — сказал Делягин. — Росстат очень плохо считает динамику инвестиций уже долгое время. По крайней мере, после проведения реформы статистики несколько лет назад. После этой реформы Росстат очень сильно усложнил или как минимум кардинально изменил структуру собираемых данных. В результате качество собираемой информации резко снизилось и так не восстановилось».

Иными словами, выводы о росте инвестиций в основной капитал РФ, могут быть связаны с принципиальными ошибками методологии Росстата, которая перестала соответствовать изменившимся условиям.

«Вопрос открыт, — сказал Делягин. — Но всерьёз к макроэкономическим показателям Росстата, на мой взгляд, может относиться только Дмитрий Медведев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций в основной капитал в России в 2018 году вырос на 4,3%. Такие данные приводятся в опубликованном 4 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Сообщается, что в номинальном выражении объём инвестиций составил 17 трлн 595 млрд рублей.