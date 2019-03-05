Москва, 5 марта, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Дальневосточные регионы России получат межбюджетные трансферты в размере более 915 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщает 5 марта пресс-служба Минвостокразвития России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Распоряжение о распределении средств между 75 субъектами РФ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В соответствии с документом, больше всего из дальневосточных регионов получит Приморский край — свыше 719 млн рублей. В Амурскую область будет направлено 108,2 млн рублей, на Камчатку — 55,1 млн рублей, в Бурятию — 22,6 млн рублей, Еврейскую автономную область — почти 3,7 млн рублей. Сахалинская область получит 2,9 млн рублей, Якутия — почти 1,5 млн рублей, Хабаровский край — 1,3 млн рублей, Забайкалье — 784,9 тысяч рублей.

Всего в соответствии с указом на возмещение части процентов по инвесткредитам АПК правительство РФ выделит 41,57 млрд рублей.

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