Москва, 5 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Законопроект о цифровых правах Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

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Поправки в Гражданский кодекс позволит обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, для предоставления защиты гражданам и организациям по таким сделкам, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Ко второму чтению существенно изменены нормы о цифровых правах, уточнены положения о форме сделки. Кроме того, были исключены положения о цифровых деньгах (криптовалюте), поскольку сейчас их введение в гражданский оборот профильному комитету видится преждевременным.

«Но с учетом технического прогресса со временем это может стать возможным», — отметил Крашенинников.

Закрепление понятия «цифровое право» в Гражданском кодексе позволит определить его место в системе объектов гражданских прав, допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам с цифровыми правами, подчеркнул он.