Вашингтон, 5 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум.

Уйдя за политические кулисы, Хиллари Клинтон может стать даже более опасным противником для республиканцев, чем сейчас, но еще вероятнее, что серьезного политического будущего у нее нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 марта, комментируя высказывания Клинтон об отсутствии у нее намерения баллотироваться в президенты США в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Как сообщалось ранее, Клинтон сказала, что «продолжит работать и отстаивать свои убеждения», но выставлять свою кандидатуру на президентских выборах не будет. Помимо политики, Клинтон намерена также «наслаждаться жизнью писательницы, общественного деятеля и бабушки».

«Решение Хиллари Клинтон не выставлять свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году — правильное и предсказуемое, хотя недавно она делала прямо противоположные заявления. С нападками на Дональда Трампа демократы проигрывают, надо «отползать», а при политически активном разработчике такой стратегии сделать это сложно.

Демократам, если они хотят хотя бы не с треском проиграть следующие выборы, а тем более — если они хотят выиграть их (что крайне маловероятно), надо разрабатывать не стратегию критики и преследования действующей исполнительной власти, а стратегию созидания. О ней пока слышно крайне мало, а Трамп, попирая все нападки, свою подобную стратегию последовательно осуществляет.

Пока непонятно, действительно Хиллари Клинтон собирается «продолжать работать, и говорить, и отстаивать свои убеждения» или это просто необходимые красивые слова. Но если это так, то из закулисья, где внешняя видимость не мешает работе мысли, она может стать более опасным и изощрённым противником для Трампа и республиканцев. Думаю, однако, что её политический срок истек во всех смыслах», — отметил Михаил Демурин.