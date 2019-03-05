Москва, 5 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы проголосовали за дополнительную поправку в законопроект о запрете хостелов в жилых домах, оставив таким образом в законе лазейку для размещения приезжих, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Поправка появилась в последний момент и касается временного размещения граждан в многоквартирных домах. Так, окончательная версия законопроекта ко второму чтению предлагала запретить оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах, а также использовать жилье для временного размещения граждан.

Однако в ходе рассмотрения инициативы во втором чтении глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») предложила новую поправку, которую большинство депутатов поддержали.

Так, теперь законопроект прописывает запрет использовать жилье в многоквартирных домах для оказания гостиничных услуг. При этом вопрос временного размещения — то есть аренды и сдачи квартир — законопроект никаким образом не затрагивает.