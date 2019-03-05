Магадан, 5 марта, 2019, 11:28 — ИА Регнум. На Колыме снова оказалось под вопросом укрепление берега возле шоссе, которое является единственной дорогой, соединяющей Магадан с портом. На этот раз причиной паузы в решении этой наболевшей для колымчан проблемы стали действия подрядчика, которые не укладываются в требуемые руководством региона сроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

memyselfaneye Ремонт дороги

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Следствием недовольства работой компании «Больверк», ответственной за ремонт портового шоссе, может стать разрыв контракта с нею, пишет газета «Магаданская правда». Руководство региона считает, что свои обязательства она выполняет некачественно.

В том числе к компании возникли вопросы по качеству выполненного ранее ею ремонта магаданского торгового порта. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Юрий Цветков сообщил губернатору региона Сергею Носову о том, что из двух причальных стенок, которые делал «Больверк», ни одна не работает. На первой не сделана выемка грунта, то есть не произведено углубление возле причальной стенки, а на второй причальная стенка просто ушла — наклонилась в сторону моря.

«Поэтому исправлять замечания по Магаданскому торговому порту компания «Больверк» будет летом. У меня вопрос: как же она тогда сделает берегоукрепление на Портовом шоссе? Разорвется, что ли? — прокомментировал ситуацию губернатор Магаданской области Сергей Носов. — Не открыт счёт в казначействе, не заключены контракты с поставщиками сырья и материалов, что явно свидетельствует о том, что никто не собирается контракт выполнять в те сроки, которые для нас являются жизненно необходимыми».

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Министерству строительства, ЖКХ и энергетики поручено заставить подрядчика выполнить работы в установленные сроки, применяя любые меры, вплоть до разрыва контракта. По словам Сергея Носова, на недавней строительной сессии, которая прошла в Магадане в феврале, готовность быстро и качественно выполнить работы по берегоукреплению портового шоссе продемонстрировали две другие строительные компании.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по берегоукреплению и реконструкции участка Портового шоссе будут финансироваться из федерального бюджета, на эти цели выделено 800 млн рублей. Трасса частично проходит вдоль берега моря, который сильно размыло, в результате чего возникла угроза обрушения трассы вниз. Ситуацию усложняет то, что в порт часто ездят грузовые машины. Необходимость укрепления берега возле портового шоссе возникла несколько лет назад, но эта болезненная для колымчан проблема до сих пор не решена. При этом портовое шоссе — единственная дорога, которая связывает Магадан и морской торговый порт, она имеет стратегическое значение для транспортной системы и всей экономики региона, вывезти доставляемые в регион по морю грузы возможно только по ней.