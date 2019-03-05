Екатеринбург, 5 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Молодые учёные Уральского федерального университета планируют изучить влияние интернета на православие и трансформацию религиозного института в условиях широкого распространения медиа, сообщает 5 марта пресс-служба вуза.

Алексей Корзухин. В монастырской гостинице. 1882

«Медиа стали одним из факторов изменений в современном обществе. Интернет трансформировал существующие иерархии, предоставляя право голоса молчаливому большинству, — пояснила руководитель научного проекта, доцент кафедры социальной философии УрФУ Екатерина Гришаева. — С другой стороны, религии основаны на традиции, книжной форме передачи знаний, ритуалах и различных формах коммуникаций лицом к лицу. И интересно посмотреть, изменили ли социальные медиа православные традиции или нет».

Исследователи отмечают, что религиозные ритуалы сегодня проводятся в том числе и через интернет: онлайн можно посмотреть видеозапись чтений священных текстов, трансляций богослужений, есть возможность заказать требы и прочее. Религиозные лидеры используют социальные медиа как пространство для миссионерской деятельности.

В первый год работы по гранту Российского фонда фундаментальных исследований молодые учёные проработают методологию исследования, определят специфику православной коммуникации в социальных медиа, проанализируют структуру православных ритуалов, проведут интервью со священниками и членами православных общин. Результаты будут представлены в научных статьях.

Читайте также: Филологи УрФУ определят уникальные сочетания слов у русских классиков