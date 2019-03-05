Вашингтон, 5 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Аудиторы сочли недостаточным представленный конгрессу минфином США анализ подверженности ключевых секторов экономики США влиянию со стороны российских политически значимых лиц и полугосударственных организаций. Об этом говорится в аудите генерального инспектората американского финансового ведомства. Представлять подобный отчёт министерство финансов США вместе с госдепом и директором американской Национальной разведки обязывает закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный главой Белого дома Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Отмечается, что представленный конгрессу доклад в целом отвечает требованиям аудиторов, однако их не устроил отчёт американского минфина о российском влиянии на банковский сектор США, страхование, рынки недвижимости и ценных бумаг.

«Ответ министерства финансов […] состоит из пяти предложений. Четырём секторам экономики, упомянутым в законе, посвящено по одному предложению. Оформленный таким образом анализ представляется недостаточным», — цитирует RT выдержку из аудита.

По мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, это говорит о том, что люди из минфина и госдепа США, отвечающие за новые ограничения, плохо представляют, чего они хотят ими добиться.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США и ЕС против России были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и начала гражданской войны на Украине. Впоследствии они неоднократно продлевались и дополнялись. Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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Добавим, что 4 марта президент США Дональд Трамп продлил ещё на один год действие санкций в отношении России, введённых в связи с ситуацией на Украине. Они останутся в силе до 6 марта 2019 года.