Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В рамках проекта «Родина Добра» движения Putin Team в кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пожилых людей состоялся творческий вечер с участием народного артиста России, советского и российского актёра театра и кино Сергея Гармаша.

Putin Team Творческий вечер с Сергеем Гармашем

В преддверии 8 марта Сергей Гармаш пообщался с приглашёнными на встречу ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил прекрасную половину аудитории с наступающим Международным женским днём.

В рамках встречи Сергей Гармаш поделился своим театральным опытом, рассказал о разноплановых ролях в театре и кино и побеседовал с гостями «Добродомика» о своей семье и становлении в профессии.

В завершение мероприятия Сергей Гармаш прочитал отрывок любимого стихотворения советского киносценариста и поэта Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью истина проста».

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