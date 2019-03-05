Сергей Гармаш присоединился к проекту движения Putin Team
Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В рамках проекта «Родина Добра» движения Putin Team в кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пожилых людей состоялся творческий вечер с участием народного артиста России, советского и российского актёра театра и кино Сергея Гармаша.
В преддверии 8 марта Сергей Гармаш пообщался с приглашёнными на встречу ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил прекрасную половину аудитории с наступающим Международным женским днём.
В рамках встречи Сергей Гармаш поделился своим театральным опытом, рассказал о разноплановых ролях в театре и кино и побеседовал с гостями «Добродомика» о своей семье и становлении в профессии.
В завершение мероприятия Сергей Гармаш прочитал отрывок любимого стихотворения советского киносценариста и поэта Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью истина проста».
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