Москва, 5 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Разочарование США ответом Москвы по ДРСМД выглядит двусмысленным и неискренним. Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности действительно нуждается в серьезной модернизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

«Во-первых, он должен стать многосторонним с присоединением к нему как минимум всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые также образуют официальную ядерную «пятерку». Но для начала этого процесса к данному договору должны присоединиться или, по крайней мере, в современных условиях высказать такое намерение Франция и Великобритания как европейские ядерные державы.

Во-вторых, необходимо идти по пути и примеру создания Договора о нераспространении ядерного оружия. То есть создать привлекательные стимулы и механизмы для стран, которые хотят присоединиться к ДРСМД. Речь идет о получении ядерным государством, которое присоединилось к ДРСМД, определенных льгот в экономической сфере и в сфере доступа к передовым и инновационным технологиям», — пояснил эксперт.

Возможно, что именно такие условия позволят присоединиться к ДРСМД не только Китаю, но и таким государствам, как Индия и Пакистан, которые находятся в настоящее время в вооруженном противостоянии друг с другом, что определенным образом создает опасность и для применения ядерного оружия.

Однако в условиях санкционного давления на Россию со стороны США и Евросоюза, а также торгово-промышленной войны между официальным Вашингтоном и Пекином создать такие механизмы невозможно.

«Таким образом, обвиняя Россию и попутно Китай в нарушении норм международного ядерного порядка, США и Евросоюз не только ничего не делают для его укрепления, а всячески разрушают любые механизмы по возможному укреплению международной ядерной безопасности и не дают никакой возможности хоть каким-то образом его модернизировать, повысить его эффективность.

Поэтому, полагаю, прежде чем говорить о сохранении ДРСМД, надо увязывать эту проблему с санкциями и существующей моделью экономических и международных отношений», — высказал своё мнение Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США готовы вести с российской стороной переговоры по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но необходима возможность проведения беспрепятственных проверок.

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