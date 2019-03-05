Калуга, 5 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Калужской области в одной из торговых точек, расположенных в Жуковском районе, торговали алкогольной продукцией без лицензии. Как сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, полицейскими было установлено, что в магазине на витрине находилась алкогольная продукция 155 наименований общим объёмом 486 литров.

40.мвд.рф Ассортимент «левого» алкоголя

«Левый» товар был изъят из торгового оборота, а по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях — «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В рамках расследования будет установлен предприниматель, ведущий незаконную деятельность по обороту алкогольной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков заявил:

«Чем больше будет легальной продажи алкоголя, тем больше в бюджет поступит налогов. Данная задача достаточно объемная — необходимо тесное взаимодействие в этом вопросе с правоохранительными органами, а также администрациями сельских поселений и муниципалитетов».