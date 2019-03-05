Вашингтон, 5 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Взаимные проверки при заключении договоров — нормальное явление, но в США подают такие проверки как «условие» ракетного договора с Россией потому, что хотят сделать хорошую мину при плохой игре, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 марта, комментируя выдвинутые госдепом «условия» переговоров по договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

Как сообщил ранее телеканал «Россия 24», в Государственном департаменте США заявили о готовности к переговорам по ДРСМД «при определенных условиях». Основным из этих условий является «возможность проведения беспрепятственных проверок ради безопасности США и их партнеров».

«Увязывая свою готовность к переговорам по Договору о ракетах средней и меньшей дальности с возможностью проведения беспрепятственных проверок, американцы озвучивают очевидное. Естественно, любая возможная договорённость будет основываться на гарантированной открытости обеих (или нескольких, если договор приобретёт многосторонний характер) сторон для проверок. С американцев, конечно, станется попытаться требовать односторонних проверок, но такое требование лишь выставит их в качестве полностью неадекватных контрагентов, иметь дело с которыми просто нельзя.

Итак, взаимные проверки — это нормально. Почему же американцы подают эту очевидность как некое «условие»? Делают они это потому, что им надо спасти лицо, сделать хорошую мину при плохой игре. Они видят, что их стратегия давления на нашу страну по проблеме ДРСМД потерпела фиаско. Переговоры и новые договорённости необходимы и в двустороннем плане, и в плане многостороннем. Более того, без России американцам не удастся привлечь к этим переговорам Китай, что, насколько я понимаю, является одной из их важнейших целей в этом вопросе.

В содержательном плане американцы расписываются в своём бессилии навязать нам свою линию в вопросе о ДРСМД. А вот в плане пропагандистско-информационном пытаются «обыграть». Если называть вещи своими именами, речь идёт о мелком пиар-жульничестве. Но на каждого хитрого американца у нас, как говорится, есть свой хитрец», — отметил Михаил Демурин.