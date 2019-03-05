Сеул, 5 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Авиакомпания Korean Air проводит первый в 2019 году набор сотрудников. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, до 18:00 (местное время) 12 марта будут приниматься резюме на официальном сайте компании. Кандидаты, планирующие подать резюме, должны иметь хорошее зрение, документ, удостоверяющий отличное владение английским языком, а также у отсутствие запретов на въезд в какую-либо страну.

«Во время отбора мы будем фокусировать внимание на индивидуальных качествах каждого кандидата, например способность показать себя, креативность, логика, а также владение иностранными языками», — отметили в Korean Air.

Окончательный список принятых кандидатов будет опубликован 19 марта.

«В 2019 году мы планируем набрать в общей сложности 1 180 новых сотрудников, включая 650 бортпроводников», — сообщили представители авиакомпании.