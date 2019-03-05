Братск, Иркутская область, 5 марта, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Братск (Иркутская область) с визитом прибыл генеральный консул Федеративной Республики Германия Петер Бломайер. Помимо посещения крупных промышленных предприятий, университета, музеев и библиотек, он встретился с мэром города Братска Сергеем Серебренниковым. Информация об этом событии размещена на официальном сайте города. А чуткие братские блогеры обратили внимание, что на этой встрече флаги России и Германии оказались перевернутыми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из канала «Иркутск политический» Генеральный консул Федеративной Республики Германия Петер Бломайерс грустью смотрит на перевёрнутый триколор

В социальных сетях можно найти фотографию, на которой консул с грустью смотрит на перевёрнутый триколор. Утверждается, что фотографии с «неправильными» флагами долгое время были доступны на сайте братской мэрии.

Доподлинно неизвестно, как отреагировал на упущение сам консул, но в официальном сообщении по этому поводу сказано:

«Господин Петер Бломайер поблагодарил администрацию Братска за теплый прием и отметил, что наш город очень интересный и он имеет большое значение для страны».

Напомним, аналогичный случай имел место в Бийске (Алтайский край), правда, ещё в 2010 году. Тогдашний председатель думы Лидия Громогласова, выступая с поздравительной речью по случаю Дня Конституции РФ, весьма колоритно смотрелась в кадре с перевернутым российским флагом.